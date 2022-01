Augusto Minzolini prende a sberle Maurizio Belpietro

Leggi su tvzoom

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Una Verità senza numeri Il Giornale pagina 14. C’è un quotidiano che sostiene di essere «il primo dell’area di centrodestra», ma per ora dà solo i numeri. Perché il calcolo delle copie cartacee e digitali è sbagliato, perché ci sono ancora almeno 300 copie di differenza tra Il Giornale e quest’altro quotidiano (molte di più in edicola, ma tant’è…), almeno stando alle fonti ufficiali di riferimento – i dati pubblicati da Prima Comunicazione, tanto per intenderci – e ci sarebbero molti altri perché, ma è meglio soprassedere per non tediare il lettore. Anzi, no: se sorpasso deve essere, che sia. Quello che ai nostri competitor mancherà per sempre è la nostra storia e la nostra credibilità, costruita in quasi 50 anni di vita controcorrente. È questa la verità… (Continua su Il Giornale) (Nella foto, da sinistra,e ...