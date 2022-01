Anche Conte ora mette il veto su Berlusconi (Di giovedì 13 gennaio 2022) Giuseppe Conte, nel corso dell'assemblea congiunta dei gruppi parlamentari del M5S, ha bocciato nuovamente il nome di Berlusconi, ma sul Colle non ha ancora una strategia Leggi su ilgiornale (Di giovedì 13 gennaio 2022) Giuseppe, nel corso dell'assemblea congiunta dei gruppi parlamentari del M5S, ha bocciato nuovamente il nome di, ma sul Colle non ha ancora una strategia

Advertising

ItaliaViva : 13 gennaio 2021, 13 gennaio 2022: 365 notti in cui non ho mai smesso di dirmi che abbiamo fatto bene a mandare a ca… - dellorco85 : Se per il cdx #Berlusconi è in corsa per il colle, allora potenzialmente lo possono essere anche #Conte e #Letta: s… - reportrai3 : #Report intervista in esclusiva Giuseppe Conte 'C'è un malessere sociale, economico, psicologico, esistenziale sem… - mazzarellantoni : RT @TeresaBellanova: Io vorrei chiedere a #Conte: ma quanto conti sul #Quirinale? Perchè è scappato anche davanti alla sua possibile candid… - ragusaibla : RT @PassarMi: Giusto un anno fa #ItaliaViva ritirava i propri #ministri dal governo #Conte. Partirono insulti ed aggressioni organizzate, m… -