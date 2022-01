Alla scoperta della via Francigena. Per percorrerla servono le 'credenziali'

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Lunga 3268 km, la viainizia il suo percorso a Canterbury e passando da Roma arriva fino in Puglia a Santa Maria di Leuca. Qui i pellegrini e i crociati si imbarcavano per proseguire il ...

Advertising

albertoangela : Grazie per averci seguito anche stasera tra le #Meraviglie d’Italia. Martedì prossimo, nell’ultima puntata, partire… - albertoangela : Stasera alle 21.25 su @RaiUno torna #Meraviglie. Ripartiremo dalla Villa Reale di Monza e dal suo Parco, ci sposter… - Radio3tweet : Da quello a un bancone del bar ritratto da Picasso a quello nell’Inferno di Dante. Da presenza demoniaca a maschera… - dadisem : RT @SkyTG24: Tutto il meglio del #CES2022, la recensione del Galaxy Z Fold3, il pieghevole di Samsung, il viaggio alla scoperta (virtuale)… - SkyTG24 : Tutto il meglio del #CES2022, la recensione del Galaxy Z Fold3, il pieghevole di Samsung, il viaggio alla scoperta… -

Ultime Notizie dalla rete : Alla scoperta

Sky Tg24

...Vado - un susseguirsi di colline e casolari che sembrano fuori dal tempo e da tutto - nasconde ad esempio un circuito di antiche abbazie di campagna che inizia all' Orsaiola e portano...Lunga 3268 km, la via Francigena inizia il suo percorso a Canterbury e passando da Roma arriva fino in Puglia a Santa Maria di Leuca. Qui i pellegrini e i crociati si imbarcavano per proseguire il ...Un'abbazia, Fonte Avellana, nella valle che stregò Dante. Un torrione - a Cagli - studiato da un architetto guerriero per deviare le palle di cannone. Un maniero, ...Uno spray nasale sperimentale potrebbe garantire la protezione dal Covid per otto ore. Uno studio dell'università di Helsinki ha diffuso le evidenze che, se confermate, possono cambiare ...