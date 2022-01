Viabilità Roma Regione Lazio del 12-01-2022 ore 10:30 (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Viabilità DEL 12 GENNAIO 2022 ORE 10.20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON UN INCIDENTE SULLA PONTINA AL KM 17+900 AVERSO Roma, CODE TRA VIA DI PRATICA E CASTEL DI DECIMA SUL RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA TRA LE USCITE DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA CI SPOSTIAMO A CAMPOLEONE DI LANUVIO DOVE PER LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DI ASTRAL SI PROCEDE A SENSO UNICO ALTERNATO SU VIA ARDEATINA, AL MOMENTO CI SONO CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA I KM 7 E 8 MAGGIORI DISAGI QUESTA MATTINA A CAUSA DELLE BASSE TEMPERATURE E L’ALLERTA NEVE SONO IN CORSO LE OPERAZIONI INVERNALI A CURA DI ASTRAL SULLE STRADE REGIONALI PRESTARE ATTENZIONE AL PASSAGGIO DEI MEZZI AL MOMENTO LE ZONE INTERESSATE DA RALLENTAMENTI SONO QUELLE ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 12 gennaio 2022)DEL 12 GENNAIOORE 10.20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON UN INCIDENTE SULLA PONTINA AL KM 17+900 AVERSO, CODE TRA VIA DI PRATICA E CASTEL DI DECIMA SUL RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA TRA LE USCITE DIRAMAZIONESUD E APPIA CI SPOSTIAMO A CAMPOLEONE DI LANUVIO DOVE PER LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DI ASTRAL SI PROCEDE A SENSO UNICO ALTERNATO SU VIA ARDEATINA, AL MOMENTO CI SONO CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA I KM 7 E 8 MAGGIORI DISAGI QUESTA MATTINA A CAUSA DELLE BASSE TEMPERATURE E L’ALLERTA NEVE SONO IN CORSO LE OPERAZIONI INVERNALI A CURA DI ASTRAL SULLE STRADE REGIONALI PRESTARE ATTENZIONE AL PASSAGGIO DEI MEZZI AL MOMENTO LE ZONE INTERESSATE DA RALLENTAMENTI SONO QUELLE ...

Fossa, 3 milioni tra Fondo complementare e Cipess ... " 168 mila euro per la viabilità di Via Madonna della Grotte; " 390 mila euro per l'adeguamento dell'edificio "ex Forno" in Via Roma, " 162 mila euro per il potenziamento ...

