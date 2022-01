Usa: corre inflazione, a dicembre +7% ai massimi da anni '80 (Di mercoledì 12 gennaio 2022) I prezzi al consumo negli Stati Uniti in dicembre sono saliti su base annua del 7%, in linea con le attese degli analisti e ai massimi dagli anni '80. L'aumento su base mensile è stato dello 0,5%, ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 12 gennaio 2022) I prezzi al consumo negli Stati Uniti insono saliti su base annua del 7%, in linea con le attese degli analisti e aidagli'80. L'aumento su base mensile è stato dello 0,5%, ...

