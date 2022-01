Unghie 2022: manicure in tandem mamma e figlia (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Chiunque la desidera. Ecco perché tra le tendenze Unghie 2022, c’è una manicure molto particolare. Quella in tandem mamma e figlia. Kylie Jenner ne è una fa da sempre. Ricordate la prima foto che annunciava la nascita di sua figlia Stormi Webster? C’erano le due Unghie rosate, smaltate per festeggiare la nascita della sua bambina, e la manina minuscola con le minuscole Unghie della sua bambina appena nata. Unghie al naturale, allora. Adesso che Stormi Webster ha 4 anni, ama dipingersi e decorare le Unghie. E mamma Kylie Jenner ama fotografarle e postarle insieme alle sue… Leggi su amica (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Chiunque la desidera. Ecco perché tra le tendenze, c’è unamolto particolare. Quella in. Kylie Jenner ne è una fa da sempre. Ricordate la prima foto che annunciava la nascita di suaStormi Webster? C’erano le duerosate, smaltate per festeggiare la nascita della sua bambina, e la manina minuscola con le minuscoledella sua bambina appena nata.al naturale, allora. Adesso che Stormi Webster ha 4 anni, ama dipingersi e decorare le. EKylie Jenner ama fotografarle e postarle insieme alle sue…

Advertising

zazoomblog : Questi colori per le unghie saranno il mood dell’estate 2022 - #Questi #colori #unghie #saranno - infoiteconomia : Questi colori per le unghie saranno il mood dell’estate 2022 - sapi_enza : Se vi da fastidio il rumore delle unghie sugli specchi non leggete qui. #novakdjokovic - libertfly : Sette tendenze beauty da tenere d’occhio nel 2022 - matiofubol : C'è il gatto che con la scusa che non esce più di casa e non se le fa più sugli alberi ha le unghie così lunghe che… -