Un piano Mattarella bis col via libera di Salvini (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Letta insiste: la maggioranza che eleggerà il presidente dovrà essere la più ampia possibile. Fratelli d’Italia contraria: «La riconferma non diventi una prassi» Leggi su lastampa (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Letta insiste: la maggioranza che eleggerà il presidente dovrà essere la più ampia possibile. Fratelli d’Italia contraria: «La riconferma non diventi una prassi»

Advertising

Giovann00341278 : RT @PaoloBorg: C'erano due al bar che dicevano che Pd e Movimento 5S hanno studiato un piano per l'elezione del Presidente della Repubblica… - g_zerbato : RT @Michele_Arnese: 'Mattarella bis, il piano segreto. Pd e Movimento 5 Stelle tentano di convincere Salvini affinché faccia un appello pub… - Ahasveron : #lariachetira Draghi-Mattarella è da tempo il piano della sinistra che non ha altro sistema per restare al potere.… - erikpaga13 : @PietroSalvatori c'è un solo piano, il piano M, come Mattarella - MoniShantiRani : RT @Michele_Arnese: 'Mattarella bis, il piano segreto. Pd e Movimento 5 Stelle tentano di convincere Salvini affinché faccia un appello pub… -

Ultime Notizie dalla rete : piano Mattarella La Lega: Berlusconi al Quirinale? Dobbiamo preparare anche un piano B Dobbiamo però prepararci un piano B e trovare un'altra figura di centrodestra che sia condivisibile ... il centrodestra, scegliendo Berlusconi come successore di Mattarella, definirebbe un " percorso ...

"Ho i numeri per il Quirinale", Berlusconi non fa passi indietro Anche Fratelli d'Italia da tempo chiede un'intesa preventiva su un 'piano B', perché, per dirla con ...rischio - dice un 'big' di FI - che tra Draghi e Berlusconi possa spuntare di nuovo il 'Mattarella ...

Scommettiamo sul Mattarella bis? Startmag Web magazine Quirinale, la Lega: «Berlusconi? Dobbiamo preparare anche un piano B» Molinari, capogruppo alla Camera: «Se il Cavaliere vuole scendere davvero in campo ci si prova con i numeri del centrodestra», Borghi(Pd): «Con questo nome per il Colle si va al voto, serve una figura ...

Molinari: "Berlusconi al Quirinale è divisivo, serve un piano B" Il capogruppo della Lega alla Camera: “Noi leali ma dobbiamo trovare anche un’altra figura di centrodestra che sia condivisibile dal centrosinistra" ...

Dobbiamo però prepararci unB e trovare un'altra figura di centrodestra che sia condivisibile ... il centrodestra, scegliendo Berlusconi come successore di, definirebbe un " percorso ...Anche Fratelli d'Italia da tempo chiede un'intesa preventiva su un 'B', perché, per dirla con ...rischio - dice un 'big' di FI - che tra Draghi e Berlusconi possa spuntare di nuovo il '...Molinari, capogruppo alla Camera: «Se il Cavaliere vuole scendere davvero in campo ci si prova con i numeri del centrodestra», Borghi(Pd): «Con questo nome per il Colle si va al voto, serve una figura ...Il capogruppo della Lega alla Camera: “Noi leali ma dobbiamo trovare anche un’altra figura di centrodestra che sia condivisibile dal centrosinistra" ...