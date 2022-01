Trieste: condanna a 5 mesi per Ugo Rossi (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il Tribunale di Trieste ha condannato a 5 mesi di reclusione, con la condizionale, e al pagamento delle spese processuali il leader del movimento 3V Ugo Rossi e consigliere comunale, accusato di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate per fatti avvenuti il 21 settembre scorso fuori da un ufficio postale di Trieste, in viale Sanzio. Lo rende noto lo stesso Rossi su facebook. A settembre Rossi, ingegnere, 30 anni, originario di Palmanova (Udine), candidato a sindaco di Trieste, era stato arrestato dai carabinieri con i quali c’era stato un parapiglia, dopo che alcune persone non avevano voluto indossare la mascherina. A dicembre il pm Pietro Montrone, nell’ambito del processo per direttissima, aveva chiesto un anno e sei ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il Tribunale dihato a 5di reclusione, con la condizionale, e al pagamento delle spese processuali il leader del movimento 3V Ugoe consigliere comunale, accusato di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate per fatti avvenuti il 21 settembre scorso fuori da un ufficio postale di, in viale Sanzio. Lo rende noto lo stessosu facebook. A settembre, ingegnere, 30 anni, originario di Palmanova (Udine), candidato a sindaco di, era stato arrestato dai carabinieri con i quali c’era stato un parapiglia, dopo che alcune persone non avevano voluto indossare la mascherina. A dicembre il pm Pietro Montrone, nell’ambito del processo per direttissima, aveva chiesto un anno e sei ...

Advertising

il_piccolo : Trieste, il giudice condanna Ugo Rossi a cinque mesi e 2500 euro di risarcimento per il tafferuglio di San Giovanni - matteo_santa : RT @il_piccolo: Trieste, il giudice condanna Ugo Rossi a cinque mesi e 2500 euro di risarcimento per il tafferuglio di San Giovanni https:/… - 68Ocram : RT @Ansa_Fvg: Green pass: condanna a 5 mesi per leader No vax Trieste. Ugo Rossi accusato di resistenza e lesioni aggravate #ANSA https://t… - Ansa_Fvg : Green pass: condanna a 5 mesi per leader No vax Trieste. Ugo Rossi accusato di resistenza e lesioni aggravate #ANSA - udine20 : Trieste: condanna a 5 mesi per Ugo Rossi - -