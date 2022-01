Toro | c' è un altro positivo Debutta la quarantena attiva | niente stop al gruppo

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) L'Asl città di Torino ha posto ilsquadra del Torino in unadomiciliareper 7 giorni alla luce della positività di un nuovo calciatore emersa in giornata.

Il Torino, con un comunicato sul proprio sito ufficiale, ha annunciato che un giocatore granata è risultato positivo al Covid-19 dopo un test molecolare. Questo il comunicato del club ...