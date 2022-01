Scala dei Turchi | individuati i vandali | uno fu condannato per attentato a metro di Milano

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Identificati i responsabili del raidco contro ladei. In sole 48 ore i carabinieri di Agrigento sono riusciti a scovare i due uomini di mezz'età di Favara che hanno deturpato la ...

giusmo1 : Scala dei Turchi: identificati i due responsabili del raid vandalico. Sono stati denunciati - RT_com : Iconic Scala dei Turchi cliffs DEFACED by vandals - fanpage : Sono stati individuati i responsabili dell'atto vandalico sulla #ScaladeiTurchi - Flyingteacher67 : RT @Lasiciliaweb: Scovati i vandali di Scala dei turchi La scogliera agrigentina era stata imbrattata con polvere rossa - Renat0ne : @flamanc24 Peggio dei denti c'è il parto nella scala del dolore. Ti credo. E ti ripeto i denti del giudizio non mer… -

PALERMO - Individuati gli autori del raid vandalico allaTurchi di Realmonte , in provincia di Agrigento, deturpata con polvere di intonaco rossa alcuni giorni fa. I due sono stati denunciati. Le indagini son state portate avanti dalla Compagnia ...Identificati i responsabili del raid vandalico contro laTurchi . In sole 48 ore i carabinieri di Agrigento sono riusciti a scovare i due uomini di mezz'età di Favara che hanno deturpato la scogliera di marna bianca di Realmonte , candidata a ...L'importo mensile verrà erogato dall'INPS da marzo 2022 per ogni figlio a carico dal 7° mese di gravidanza fino ai 21 anni. Con oltre 100 milioni di dollari di ARR (ricavi annuali ricorrenti), un team ...Al termine di un'indagine lampo i carabinieri hanno individuato gli autori del raid vandalico messo a segno la scorsa settimana alla Scala dei Turchi di Realmonte, nell'Agrigentino.