Sanremo 2022 | Ecco le Co-conduttrici!

Nell'ultima diretta del Tg 1, Amadeus ha rotto gli indugi ed ha annunciato le cinque co-conduttrici che lo affiancheranno sul palco dell'Ariston. Alcuni nomi erano già circolati nelle ultime settimane sul web, mentre altri sono davvero sorprendenti. A rompere il ghiaccio nella prima serata sarà l'attrice Ornella Muti, mentre nella serata finale Amadeus verrà affiancato da un'altra bellissima del cinema italiano, ovvero Sabina Ferilli. Per quanto riguarda i super ospiti di certo non ci saranno né Jovanotti né tantomeno Can Yaman. Ecco tutte le ultime news su Sanremo 2022! Ecco le cinque donne che affiancheranno Amadeus a Sanremo Finalmente Amadeus ha sciolto le riserve e ha annunciato il nome delle co-conduttrici che lo affiancheranno nelle cinque serate del prossimo Festival di ...

Agenzia_Ansa : FLASH | Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli sono le cinque co-co… - fanpage : Le voci sulla partecipazione di Can Yaman a #Sanremo2022 negli ultimi giorni si sono fatte sempre più insistenti. - RadioItalia : Manca meno di un mese all'inizio di #Sanremo2022 e i Big del Festival hanno già cominciato le prove! - yleniaindenial1 : elodie tornerà a sanremo 2022 perché amadeus come noi ancora non supera tutto ciò - riviera24 : #Sanremo2022, svelate le 5 co-conduttrici che affiancheranno #Amadeus al #Festival - Riviera24 -