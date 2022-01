Rob Zombie e il cinema | un matrimonio che s’aveva da fare

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) A posteriori è sembrato tutto molto naturale: conclusa nel 1998 la quindicennale carriera con i White, figli dell’amore del proprio indiscusso leader per la musica estrema quanto per l’immaginario horror, passerà solo una manciata di anni prima che Robsi butti a capofitto nel mondo del, lasciando il proprio, distinguibile segno anche lì. L’esordio sul grande schermo è targato 2003: e se non è col botto, poco ci manca. “La casa dei 1000 corpi” arriva in sala in un periodo in cui il panorama horror, tolte alcune eccezioni, è condannato a morte per lenta asfissia creativa. Rob, regista e sceneggiatore, non aggiunge al pentolone alcun ingrediente davvero innovativo, ma rimescola in maniera estremamente godereccia e anarchica più di cinquant’anni di tradizione horror. Rob ...