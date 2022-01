Report quotidiano dei contagi: uno strumento di trasparenza o un’inutile fonte d’ansia? (Di mercoledì 12 gennaio 2022) I due sottosegretari della Salute sono in disaccordo. Esperti e politici sono in disaccordo. Non c’è nessuno (come al solito) che trovi una soluzione capace di mediare due fuochi. Continuare a pubblicare il Report quotidiano dei contagi o interromperlo del tutto? Una risposta potrebbe essere renderlo settimanale. Report dei contagi: sarebbe meglio renderlo settimanale? “Che senso ha – chiede il virologo Matteo Basetti in merito al Report – dire che abbiamo 250mila persone che hanno tampone positivo? Bisogna specificare se sono sintomatici, asintomatici, sono ricoverati, stanno a casa. Sono numeri che ci fanno fare brutta figura col resto del mondo, perché sembra che vada tutto male e invece non è così, nella realtà altri Paesi che hanno molti più contagi di noi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 12 gennaio 2022) I due sottosegretari della Salute sono in disaccordo. Esperti e politici sono in disaccordo. Non c’è nessuno (come al solito) che trovi una soluzione capace di mediare due fuochi. Continuare a pubblicare ildeio interromperlo del tutto? Una risposta potrebbe essere renderlo settimanale.dei: sarebbe meglio renderlo settimanale? “Che senso ha – chiede il virologo Matteo Basetti in merito al– dire che abbiamo 250mila persone che hanno tampone positivo? Bisogna specificare se sono sintomatici, asintomatici, sono ricoverati, stanno a casa. Sono numeri che ci fanno fare brutta figura col resto del mondo, perché sembra che vada tutto male e invece non è così, nella realtà altri Paesi che hanno molti piùdi noi ...

