Quirinale | Dario Violi tra i delegati regionali | “Non voterò Berlusconi”

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Bergamo. “Non ho ancora deciso chi votare: nel mio gruppo è in corso il confronto sulle figure papabili per ile non partecipo al toto nomi. Posso assicurare, però, che sulla mia scheda non scriverò Silvio”. Così il bergamasco, consigliere regionale M5S che è stato scelto tra ilombardi per eleggere il nuovo presidente della Repubblica, si esprime in merito all’importante compito che gli è stato affidato. Oltre al governatore Attilio Fontana e al presidente del consiglio regionale Alessandro Fermi (entrambi della Lega), l’assemblea del Pirellone ha scelto di mandare a Roma – in rappresentanza delle opposizioni – il consigliere del Movimento 5 Stelle, già candidato presidente della Regione nel 2018. “Poter votare per l’elezione del capo ...

delegati regionali che faranno parte dei grandi elettori per scegliere il prossimo capo dello Stato esplode in Lombardia quando a metà mattina il consiglio regionale elegge in quota opposizione...Nominati oggi 30 delegati regionali su 58 per l'elezione del Presidente della Repubblica che prenderà il via a Montecitorio il 24 gennaio con la seduta a Camere congiunte. In Lom ...Il casus belli sui delegati regionali che faranno parte dei grandi elettori per scegliere il prossimo capo dello Stato esplode in Lombardia quando a metà mattina il consiglio regionale elegge in quota ...