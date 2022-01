Quando il Verona di Rino Foschi sfiorò Ibrahimovic (Di mercoledì 12 gennaio 2022) 'Quando ero al Verona di Battista Pastorello avevamo scovato un trequartista del Malmoe - il suo racconto in un'intervista alla 'Gazzetta dello Sport' - Un giovanissimo Federico Pastorello aveva già ... Leggi su sport.virgilio (Di mercoledì 12 gennaio 2022) 'ero aldi Battista Pastorello avevamo scovato un trequartista del Malmoe - il suo racconto in un'intervista alla 'Gazzetta dello Sport' - Un giovanissimo Federico Pastorello aveva già ...

Advertising

Cabbot_ : @magdalenchapeau Ovviamente non ne sapevo nulla lol comunque di Verona mi rosa pure il fatto che si concentrino su… - _brigno : quando ha detto hellas verona ho tremato pensavo fosse magnani @Maldi___ - YBah96 : RT @antigiannino96: @farted94 @milan_corner @hoodiesa7va @matteo_milan91 Per me le partite non le ribalti con i Pasalic ma con gente alla M… - alexbyone1927 : Io non ho capito perché si è fissata così tanto quando il suo povero marito a Roma ci veniva solo da ospite altrime… - leviack______ : RT @antigiannino96: @farted94 @milan_corner @hoodiesa7va @matteo_milan91 Per me le partite non le ribalti con i Pasalic ma con gente alla M… -