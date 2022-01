Piazza Affari positiva, due velocità per Azimut e UniCredit (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Nuovo segno più per le borse europee in generale e per Piazza Affari in particolare che, dopo la conferma del prossimo rialzo dei tassi USA arrivata ieri dalle parole del chairman della Federal Reserve Jerome Powell, oggi hanno incassato, senza apparenti ripercussioni, le indicazioni arrivate dall’inflazione della prima economia. Nel mese di dicembre 2021, i prezzi al consumo USA hanno fatto registrare un incremento di 7 punti percentuali, contro il +6,8% della precedente rilevazione: per il dato si tratta del livello maggiore dal 1982. Sopra le stime l’indice “core” (quello calcolato al netto delle componenti più volatili) che, stimato un aumento dal 4,9 al 5,4 per cento, ha messo a segno un +5,5%. Sul Ftse Mib, che ha terminato con un rialzo dello 0,65% a 27.714,26 punti, spicca il -3,23% di UniCredit dopo le indiscrezioni su un ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Nuovo segno più per le borse europee in generale e perin particolare che, dopo la conferma del prossimo rialzo dei tassi USA arrivata ieri dalle parole del chairman della Federal Reserve Jerome Powell, oggi hanno incassato, senza apparenti ripercussioni, le indicazioni arrivate dall’inflazione della prima economia. Nel mese di dicembre 2021, i prezzi al consumo USA hanno fatto registrare un incremento di 7 punti percentuali, contro il +6,8% della precedente rilevazione: per il dato si tratta del livello maggiore dal 1982. Sopra le stime l’indice “core” (quello calcolato al netto delle componenti più volatili) che, stimato un aumento dal 4,9 al 5,4 per cento, ha messo a segno un +5,5%. Sul Ftse Mib, che ha terminato con un rialzo dello 0,65% a 27.714,26 punti, spicca il -3,23% didopo le indiscrezioni su un ...

Advertising

PaoloCaminiti1 : RT @MilanoFinanza: Piazza Affari chiude in verde (+0,65%) con spread Btp/Bund in calo a 131 punti - ProiezioniDB : 3 titoli sottovalutati a Piazza Affari all’inizio di un forte rialzo - - MilanoFinanza : Piazza Affari chiude in verde (+0,65%) con spread Btp/Bund in calo a 131 punti - a_silvestrini : RT @moneypuntoit: ?? 2021 storico per Azimut ?? - moneypuntoit : ?? 2021 storico per Azimut ?? -