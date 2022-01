Peste suina, cresce la zona infetta in Italia: 114 comuni interessati tra Piemonte e Liguria (Di mercoledì 12 gennaio 2022) cresce la preoccupazione per i casi di Peste suina Africana in Italia con quattro cinghiali già trovati morti per il virus e 114 paesi inseriti nella ‘zona infetta’ dal Ministero della Salute A parlare della situazione in Piemonte relativa alla diffusione della Peste suina Africana è stato nelle scorse ore l’assessore regionale alla Sanità del L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di mercoledì 12 gennaio 2022)la preoccupazione per i casi diAfricana incon quattro cinghiali già trovati morti per il virus e 114 paesi inseriti nella ‘’ dal Ministero della Salute A parlare della situazione inrelativa alla diffusione dellaAfricana è stato nelle scorse ore l’assessore regionale alla Sanità del L'articolo NewNotizie.it.

enpaonlus : Focolai peste suina, Enpa: stop caccia e abbattimento cinghiali - repubblica : Allarme peste suina, cinghiale ucciso dal virus a Ovada nell'Alessandrino: primo caso in Italia - fattoquotidiano : Peste suina, un caso in un cinghiale morto ad Alessandria: la Regione attiva Unità di crisi - Umbria_N_Web : Peste suina: assessore Coletto, 'la regione Umbria ha istituito gruppo di lavoro per la sorveglianza' - Pow_Wow_Indian : RT @Armada69895228: Peste suina, un caso in un cinghiale morto Alessandria la Regione attiva Unità di crisi Peste suina,Coldiretti: “Emerge… -