Novak Djokovic e alcuni timestamp Unix problematici

Un amico di BUTAC ci ha segnalato una storia interessante che sta circolando su Twitter, si tratta di un fact-checking che riteniamo sia interessante riportare anche in Italia. Fact-checking che parte dall'analisi di dati che non abbiamo raccolto noi, ma solo verificato ulteriormente. L'argomento? I test Covid di Novak Djokovic. Si parte dalla pagina Twitter ZerForschung, ZER sta per Reverse Engineering Zentrum (con le lettere appunto al contrario), si tratta di un sito che fa analisi sfruttando l'ingegneria inversa. Ed è esattamente quello che hanno fatto sulla vicenda Djokovic. In collaborazione con Der Spiegel gli informatici di ZER hanno analizzato i dati noti sui test che il tennista serbo ha presentato alla corte australiana per far valere la sua esenzione da vaccino e partecipare al torneo di tennis australiano. I test ...

