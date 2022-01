Mino Raiola sta male | la folle corsa in ospedale | operato d’urgenza

Leggi su juvedipendenza

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il mondo del calcio è in apprensione; il noto procuratore sportivoè stato ricoverato per gravi problemi di salute. Getty ImagesSiamo nel mese di gennaio, quello dedicato al mercato; le società hanno la possibilità di rimediare agli errori commessi in estate e rinforzare le rispettive rose per andare ad affrontare, nel migliore dei modi, la seconda parte di stagione. La Juventus vuole essere una delle principali protagoniste di questa sessione invernale ma le varie operazioni di cui il club ha bisogno, centrocampista e attaccante, non sono semplici da portare a termine. Anna Tatangelo, se zoomi succede questo: la cantante come non l’hai mai vista: come sta? Gravi problemi di salute In mezzo al campo il sogno è quello di riportare Pogba a ...