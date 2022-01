LIVE – Cremona-Trieste 10-13 | Serie A1 2021 2022 basket RISULTATO IN DIRETTA

Leggi su sportface

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Latestuale di Vanoli-Allianz Pallacanestro, recupero della 13esima giornata dellaA1di. Secondo impegno casalingo consecutivo per gli uomini di coach Galbiati, che dopo aver vinto contro Sassari sono attesi dall’impego ben più ostico contro i friulani quarti in classifica. Da canto suo,torna a giocare una partita dopo quasi un mese, ovvero dalla vittoria di misura sull’Olimpia Milano, quindi occhio a possibili ribaltamenti del pronostico. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di martedì 12 gennaio, con Sportface che vi fornirà unaggiornato. COME VEDERE LA PARTITA INCOME VEDERE TUTTE LE PARTITE IN ...