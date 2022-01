Lega chiede un sacrificio all' Enel Il governo studia un rincaro Ires

Advertising

matteosalvinimi : ...salassi, blackout e il blocco della produzione nelle aziende. La Lega chiede quindi un tavolo istituzionale, tec… - LegaSalvini : La #Lega chiede al Ministro dell'interno quali iniziative intenda adottare per integrare le risorse dedicate a prog… - matteosalvinimi : Gli aumenti di luce e gas rischiano di pesare su famiglie e imprese per 50 miliardi. Proprio per questo la Lega chi… - massimobitonci : RT @LegaCamera: La #Lega chiede al Ministro dell'interno quali iniziative intenda adottare per integrare le risorse dedicate a progetti di… - Willy79277839 : RT @matteosalvinimi: ...salassi, blackout e il blocco della produzione nelle aziende. La Lega chiede quindi un tavolo istituzionale, tecnic… -

Ultime Notizie dalla rete : Lega chiede

Affaritaliani.it

... è quantoun ordine del giorno approvato in commissione Affari costituzionali in Senato durante l'esame del dl sul green pass rafforzato. Lo rende noto Luigi Augussori, senatore della...Se Berlusconi è in campo, disco verde. Diversamente, necessaria un'alternativa. Non cerca giri di parole il capogruppo della, Riccardo Molinari a chi gli(Radio Anch'io) della corsa al Colle "A chi glise Silvio Berlusconi sia in grado di prendere voti fuori dal centrodestra, Molinari risponde: "Questo ...Dopo il via libera della Regione, l’Anci nel primo pomeriggio ha riunito i sindaci siciliani e ha stabilito, a maggioranza, di adottare un’ordinanza per “motivi sanitari” in attesa di avere dati “cer ...Pd e 5S invece pensano al Mattarella bis, ma nessuno, al momento, sembra volersi prendere la responsabilità di 'tirar per la giacchetta' il Presidente della Repubblica in carica. Rimane però il suo fe ...