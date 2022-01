Le co-conduttrici di Sanremo 2022 | scelta top di Amadeus | cinque donne | tutte azzeccate

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) La formulaper le scorse edizioni, condotte da, resterà intatta anche quest’anno.vedrà il suo direttore artistico affiancato daco-e si parla di nomi di un certo spessore. Notizia annunciata, com’era stato anticipato, dallo stesso presentatore alla conferenza stampa in collegamento col Tg1. Niente da fare per chi sperava nell’atteso e tanto chiacchierato possibile ritorno televisivo di Alessia Marcuzzi, la cosiddetta Pinella non calcherà il sacro palco dell’Ariston ed ormai è un fatto ufficiale. Ma non c’è da disperarsi, i volti selezionati daper il 72esimo Festival diindubbiamente soddisferannole simpatie. Purtroppo anche un ‘no’ da parte di un artista davvero ...

IlContiAndrea : E comunque #DrusillaFoer mi sembra un'ottima scelta. Per mille motivi #Sanremo2022

Amadeus ha voluto svelare in diretta durante il Tg1 delle ore 20 i nomi delle cinque co -che lo affiancheranno al prossimo Festival di. Ornella Muti sarà la spalla della prima serata, con a seguire Lorena Cesarini, Drusilla Foer e Maria Chiara Giannetta per concludere ...A tre settimane dall'inizio della 72esima edizione del Festival di- dall'1 al 5 febbraio in prima serata su Rai1 - le cinque co -che accompagneranno il direttore artistico ...Sanremo 2022 vedrà il suo direttore artistico affiancato da cinque co-conduttrici e si parla di nomi di un certo spessore. Notizia annunciata, com’era stato anticipato, dallo stesso presentatore alla ...Ornella Muti per aprire il Festival di Sanremo numero 72, martedi' 1 febbraio, poi nell'ordine delle serate Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli per il gran finale ...