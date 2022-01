Ladonna più chiacchierata di inizio anno

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Nell’ormai remoto 2019 Julia Fox aveva incentivato in noi il sentimento di schadenfreude, ovverosia il “piacere provocato dalla sfortuna altrui”, e le avevamo dato così una menzione d’onore nella nostra gallery dei look più “fallimentari” di quell’. Ma Julia Fox ha iniziato il 2022 con un’inversione di marcia tanto che tutto il mondo parla di lei e dei suoi segreti, di stile e non. Il merito è, udite udite, di Kanye West, suo nuovo fidanzato sembrerebbe anche suo nuovo mentore fashion. Ma andiamo con ordine: chi è Julia Fox? Lo stile sexy di Julia Fox guarda le foto ...