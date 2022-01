Il Sanremo di Draghi, il Covid di Djokovic e l’inutilità delle conferenze stampa (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Di chi sono le conferenze stampa? Non del pubblico, questo si sa. Per il pubblico una volta c’erano le interviste, quelle in cui si passavano giornate insieme, l’intervistato ne faceva poche e con intervistatori di cui si fidasse, consapevole che quel che viene scritto in un’intervista è filtrato dallo sguardo dell’altro, non sei mai tu come ti vedi nello specchio e come ti ascolti dire cose. Adesso nessuno ha più giornate da buttare a fidarsi di qualcuno, tutti hanno addetti stampa che sono pagati a spessore della rassegna, e preferiscono quindi il modello Cavalli e segugi: farti incontrare venti usurpatori di licenza media ignari della differenza tra «aurea» e «aura» che – a turni di dieci minuti l’uno, dieci di cui due se ne vanno per farsi il selfie assieme e assicurare ai loro lettori d’averti incontrato davvero – sono disposti a ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Di chi sono le? Non del pubblico, questo si sa. Per il pubblico una volta c’erano le interviste, quelle in cui si passavano giornate insieme, l’intervistato ne faceva poche e con intervistatori di cui si fidasse, consapevole che quel che viene scritto in un’intervista è filtrato dallo sguardo dell’altro, non sei mai tu come ti vedi nello specchio e come ti ascolti dire cose. Adesso nessuno ha più giornate da buttare a fidarsi di qualcuno, tutti hanno addettiche sono pagati a spessore della rassegna, e preferiscono quindi il modello Cavalli e segugi: farti incontrare venti usurpatori di licenza media ignari della differenza tra «aurea» e «aura» che – a turni di dieci minuti l’uno, dieci di cui due se ne vanno per farsi il selfie assieme e assicurare ai loro lettori d’averti incontrato davvero – sono disposti a ...

