I Santi di Mercoledì 12 Gennaio 2022 (Di mercoledì 12 gennaio 2022) San BERNARDO DA CORLEONE Religioso cappuccino Corleone, Palermo, 16 febbraio 1605 – Palermo, 12 Gennaio 1667Nato nel 1605 nel centro siciliano da cui prende il nome, era un ragazzo sanguigno, cresciuto però da un padre calzolaio con il cuore generoso. Un giorno la rabbia ebbe il sopravvento e, sfidato a duello, Bernardo ferì gravemente un uomo con la spada. L’episodio segnò l’inizio della conversione: a 19 anni entrò in un convento di Cappuccini e da lì la sua vita divenne piano piano tutta dedita ai servizi e alla preghiera. Solo a 27 anni i frati gli permisero di indossare il sa…www.Santiebeati.it/dettaglio/30850 Sant’ ARCADIO DI CESAREA DI MAURITANIA Martire † 304Secondo la passio, Arcadio subì il matirio in Acaia, ma tutte le altre testimonianze son concordi a farne un martire di Cesarea di Mauritania (Africa). La più attendibile conferma di ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 12 gennaio 2022) San BERNARDO DA CORLEONE Religioso cappuccino Corleone, Palermo, 16 febbraio 1605 – Palermo, 121667Nato nel 1605 nel centro siciliano da cui prende il nome, era un ragazzo sanguigno, cresciuto però da un padre calzolaio con il cuore generoso. Un giorno la rabbia ebbe il sopravvento e, sfidato a duello, Bernardo ferì gravemente un uomo con la spada. L’episodio segnò l’inizio della conversione: a 19 anni entrò in un convento di Cappuccini e da lì la sua vita divenne piano piano tutta dedita ai servizi e alla preghiera. Solo a 27 anni i frati gli permisero di indossare il sa…www.ebeati.it/dettaglio/30850 Sant’ ARCADIO DI CESAREA DI MAURITANIA Martire † 304Secondo la passio, Arcadio subì il matirio in Acaia, ma tutte le altre testimonianze son concordi a farne un martire di Cesarea di Mauritania (Africa). La più attendibile conferma di ...

Advertising

News_24it : LATINA – Il Club Archeologico di Latina inaugura un nuovo ciclo di conferenze che ci accompagnerà ogni mese del nuo… - Sonia_Sessarego : Pregando tutti i Santi affinché lei non sia in quarantena mercoledì ???????????? - ManifatturaMi : ?? Mercoledì 19 gennaio | ore 21.30 Una serata speciale al Cinemino per riflettere sul tema della moda sostenibile c… - sigma_tao : il liceo=CELIO COLOSSEO ROMA anno di nascita mercoledi 6 febbraio 754=7V4 avanti cristo ... BUDDHA =SHIVE=IESV ED S… - __sonosara : mercoledì ho il molecolare: invoco i santi del paradiso e anche quelli che ancora non lo sono -

Ultime Notizie dalla rete : Santi Mercoledì Rimini, il calendario degli eventi fino al 18 gennaio ... al Part, al teatro Galli e alla scoperta di una Rimini medioevale tra cavalieri templari, santi ed ... 0541 704494; 0541 70449 museofellini@comune.rimini.it martedì 18, mercoledì 19 e giovedì 20 ...

Ristoranti, bar, pizzerie, hotel: settore di nuovo nel baratro e in lockdown indotto ... annuncia Raffaele Madeo, presidente di TNI Italia, preannunciando che oggi, mercoledì 12 gennaio 2022, si torna in pazza a Roma con un presidio in piazza dei Santi Apostoli . "Nelle città d'arte e ...

Mercoledì 12 gennaio: la frase del giorno, i santi del giorno, i nati famosi, cosa accadde oggi dialessandria.it ... al Part, al teatro Galli e alla scoperta di una Rimini medioevale tra cavalieri templari,ed ... 0541 704494; 0541 70449 museofellini@comune.rimini.it martedì 18,19 e giovedì 20 ...... annuncia Raffaele Madeo, presidente di TNI Italia, preannunciando che oggi,12 gennaio 2022, si torna in pazza a Roma con un presidio in piazza deiApostoli . "Nelle città d'arte e ...