I Rolling Stones compiono 60 anni e finiscono sui francobolli di Sua Maestà (Di mercoledì 12 gennaio 2022) 12 immagini cult. 8 dei loro concerti più famosi. Due scatti di gruppo, Due poster dei mitici tour. I Rolling Stones compiono 60 anni nel 2022 e le Sua Maestà ha voluto celebrarli trasformandoli in francobolli. 12 mitici stamps messi in circolazione dalla Royal Mail che saranno in vendita dal 20 gennaio. Ma sono già prenotabili su www.royalmail.com/RollingStones. Charlie Watts (scomparso nel 2021), Mick Jagger, Ron Wood, Keith Richards: ovvero i Rolling Stones (nel 2005 a New York). Il 12 giugno 2022 la band compie 60 anni e la Royal Mail si è portata avanti con le celebrazioni. “Trasformandoli” in francobolli… Foto Getty Quando è il compleanno dei Rolling ... Leggi su amica (Di mercoledì 12 gennaio 2022) 12 immagini cult. 8 dei loro concerti più famosi. Due scatti di gruppo, Due poster dei mitici tour. I60nel 2022 e le Suaha voluto celebrarli trasformandoli in. 12 mitici stamps messi in circolazione dalla Royal Mail che saranno in vendita dal 20 gennaio. Ma sono già prenotabili su www.royalmail.com/. Charlie Watts (scomparso nel 2021), Mick Jagger, Ron Wood, Keith Richards: ovvero i(nel 2005 a New York). Il 12 giugno 2022 la band compie 60e la Royal Mail si è portata avanti con le celebrazioni. “Trasformandoli” in… Foto Getty Quando è il compleanno dei...

Luigiantonio80 : RT @MediasetTgcom24: Anche i Rolling Stones finiscono sui francobolli: omaggio della Royal Mail per i 60 anni della band #rollingstones ht… - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Anche i Rolling Stones finiscono sui francobolli: omaggio della Royal Mail per i 60 anni della band #rollingstones ht… - MediasetTgcom24 : Anche i Rolling Stones finiscono sui francobolli: omaggio della Royal Mail per i 60 anni della band #rollingstones… - walterbott : Rolling Stones, piedra rodante. Piedra Rodante - pistelligoffr : Mi pare molto bella questa intervista di Rolling Stones al vecchio Paolo Tofani, chitarrista degli Area. A partire… -