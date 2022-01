Governo dei leader | Renzi | l' idea non è sbagliata | ma io fuori

(Di mercoledì 12 gennaio 2022)dei? 'Non ècome. C'è un anno difficile, elettorale. Io faccio l'osservatore, non entro in gioco, ho già dato'. Lo ha detto Matteo, commentando la proposta di ...

Advertising

ale_dibattista : Ieri sera sono stato ospite a Cartabianca. Il mito di Draghi sta crollando. Ho parlato dei fallimenti del Governo d… - amnestyitalia : #Libia Dopo 100 giorni, il governo ha sgomberato il presidio di rifugiati davanti alla sede UNHCR di Tripoli, trasf… - GuidoDeMartini : ??LA PAZZIA DEL GOVERNO: VIETATO TORNARE A CASA!??All’imbarcadero dei traghetti, Fabio Messina si è dotato di un sa… - IphoneFranco : RT @Lorenzo36522471: L'OMS boccia i booster per Omicron, l'AIFA dice che un richiamo ogni 4 mesi può essere nocivo e il governo dei miglior… - NadiaBarili : RT @an_paci: Sapete che è stato fatto un emendamento che vieta di indagare sulle morti di Bergamo e della Lombardia? Chissà come mai? Div… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo dei

Governo

leader? 'Non è sbagliata come idea. C'è un anno difficile, elettorale. Io faccio l'osservatore, non entro in gioco, ho già dato'. Lo ha detto Matteo Renzi, commentando la proposta di ......per l'eliminazionesenza sintomi dalla quotidiana contacontagiati e il ripensamento... Tanto è vero che io, non più tardi di una decina di giorni fa, ho proposto alin riunione di ...Con l'approvazione e la promulgazione di questa nuova legge, viene assicurato un altro livello di protezione, che produrrà anche benefici duraturi per i bambini, specialmente le bambine ...I casi di bambini sottratti con l'inganno o la forza durante il governo Pinochet sono circa 700. Le prime denunce risalgono al 2014 ...