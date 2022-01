Davide Eusebio dirigerà il Pronto soccorso al Treviglio-Caravaggio

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 12 gennaio 2022). Volto nuovo aldi: il vincitore del concorso per direttore della struttura cittadina, infatti, è il dottor, proveniente dall’ASST Melegnano e della Martesana dove dirige ildel Vizzolo Predabissi. Nato a Milano nel 1961, ha conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia all’Università degli studi di Milano con una tesi sulla “Fisiopatologia, clinica e terapia dell’ischemia acuta e cronica intestinale”. Si è poi specializzato, con lode, in Chirurgia Generale nel 2001, affrontando l’“approccio mininvasivo nelle urgenze toraco-addominali”. Nel suo curriculum, prima di focalizzarsi sull’emergenza-urgenza, spiccano esperienze in chirurgia generale, vascolare, dei trapianti, mininvasiva e ...