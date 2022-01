Covid, perché il bollettino è un falso problema (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il bollettino quotidiano del ministero della Salute, con i dati giornalieri relativi alla pandemia di Covid-19 in Italia, è sotto osservazione. Ci si chiede se sia corretto pubblicarlo ancora tutti i giorni. Con Omicron - e la sua forte trasmissibilità - il dato dei contagi e dei nuovi casi rischia di non essere più quello determinante, e quello che conta sono le ospedalizzazioni (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE SUL Covid - I DATI SULLE SOMMINISTRAZIONI DI VACCINO IN ITALIA). Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ilquotidiano del ministero della Salute, con i dati giornalieri relativi alla pandemia di-19 in Italia, è sotto osservazione. Ci si chiede se sia corretto pubblicarlo ancora tutti i giorni. Con Omicron - e la sua forte trasmissibilità - il dato dei contagi e dei nuovi casi rischia di non essere più quello determinante, e quello che conta sono le ospedalizzazioni (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE SUL- I DATI SULLE SOMMINISTRAZIONI DI VACCINO IN ITALIA).

Advertising

reportrai3 : Il commissario per l'emergenza Covid, il generale Figliuolo, ha fatto un accordo con le farmacie per la vendita a p… - insopportabile : Non comunicare i dati covid perché spaventano o sono male interpretati e non pensare invece che forse il problema s… - NicolaPorro : Lo scontro Galli-Ceccardi. C’è qualche dubbio sulla narrazione del prof sul suo Covid… ?? - anna_annie12 : Non si muore solo di Covid. Perché non ci danno il bollettino delle vittime dello smog? - iosonoacqua : #anestesisti carenti in tutta Italia. Ecco un altro caso (articolo di novembre 2021) Ma quanti ne avete #sospesi?… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid perché Covid, il bollettino del 12 gennaio: 196.224 nuovi casi e 313 morti Picco più alto dal maggio scorso Il tasso di positività è 16,5% con 1.190.567 tamponi Sono 196.224 i nuovi casi di Covid in Italia (... 'Potrebbe' essere questo un piccolo segnale di rallentamento - perché in genere il "picco ...

Speranza: 'Due terzi degli ingressi in terapia intensiva avvengono da no vax' ... perché ad un ammontare altissimo di contagiati non corrisponde la stessa percentuale che c'era ...alla Camera in merito alle iniziative per una piena efficacia della campagna vaccinale contro il Covid -...

Tennis: Legali Djokovic 'Esentato perchè positivo al Covid il 16/12' Tiscali.it Il tasso di positività è 16,5% con 1.190.567 tamponi Sono 196.224 i nuovi casi diin Italia (... 'Potrebbe' essere questo un piccolo segnale di rallentamento -in genere il "picco ......ad un ammontare altissimo di contagiati non corrisponde la stessa percentuale che c'era ...alla Camera in merito alle iniziative per una piena efficacia della campagna vaccinale contro il-...