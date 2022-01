Covid, a Napoli ospedali sotto pressione: tornano le file di ambulanze davanti al Cotugno (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – ambulanze e auto in fila anche per diverse ore all’esterno del pronto soccorso infettivologico dell’ospedale Cotugno di Napoli. La variante Omicron manda in tilt il nosocomio partenopeo e ritornano scene che ricordano le prime ondate della pandemia. Il Cotugno è il pronto soccorso infettivologico di riferimento ed è dunque preso d’assalto in periodi di picco come questo. Dalle immagini rese pubbliche dalla pagina ‘Nessuno Tocchi Ippocrate‘, si vedono i mezzi di soccorso di nuovo in coda, in attesa dei posti letto per fare spazio ai nuovi ricoverati. Nella giornata di ieri il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli ha incontrato il direttore generale dell’azienda ospedaliera dei Colli Maurizio Di Mauro e la bed ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minutie auto in fila anche per diverse ore all’esterno del pronto soccorso infettivologico dell’ospedaledi. La variante Omicron manda in tilt il nosocomio partenopeo e riscene che ricordano le prime ondate della pandemia. Ilè il pronto soccorso infettivologico di riferimento ed è dunque preso d’assalto in periodi di picco come questo. Dalle immagini rese pubbliche dalla pagina ‘Nessuno Tocchi Ippocrate‘, si vedono i mezzi di soccorso di nuovo in coda, in attesa dei posti letto per fare spazio ai nuovi ricoverati. Nella giornata di ieri il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli ha incontrato il direttore generale dell’aziendaera dei Colli Maurizio Di Mauro e la bed ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA NAPOLI HIRVING LOZANO È GUARITO DAL COVID-19 Il messicano può tornare a disposizione di Spalletti… - ilriformista : Circa l’80% dei positivi non riceve alcun provvedimento di isolamento #medici #covid #positivi - GiovaAlbanese : #Zielinski positivo al Covid-19. Era tra i tre calciatori che l'Asl di Napoli 2 aveva quarantenato: uno tra quelli… - anteprima24 : ** #Covid, a ##Napoli ospedali sotto pressione: tornano le file di #Ambulanze davanti al #Cotugno **… - concetta1915 : RT @sabripillot: La mamma di #MarioPaciolla : 'Eravamo in pieno periodo Covid e tornare dalla Colombia non era facile. Ma lui aveva già spe… -