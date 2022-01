Champagne Sparkling Wine World Championships 2021, Follador Prosecco dal 1769 sul tetto del mondo (Di mercoledì 12 gennaio 2022) È ancora una volta il campione del mondo 2020 Ruiol Castei – Valdobbiadene Prosecco Superiore Millesimato Dogc Extra Dry di Follador Prosecco dal 1769 a conquistare la medaglia “Best in Class – Prosecco Vintage Extra-Dry” al The Champagne Sparkling Wine World Championships 2021, per il secondo anno di fila. Il concorso internazionale, giunto alla sua settima edizione è la più grande e dura competizione di spumanti al mondo: solo i vini Medaglia d’Oro infatti sono stati selezionati per concorrere alla “Best in Class and Trophies”.“Partecipare al concorso con una bottiglia prelevata dalla produzione ordinaria e vincere per il secondo anno consecutivo la medaglia Best in ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 12 gennaio 2022) È ancora una volta il campione del2020 Ruiol Castei – ValdobbiadeneSuperiore Millesimato Dogc Extra Dry didala conquistare la medaglia “Best in Class –Vintage Extra-Dry” al The, per il secondo anno di fila. Il concorso internazionale, giunto alla sua settima edizione è la più grande e dura competizione di spumanti al: solo i vini Medaglia d’Oro infatti sono stati selezionati per concorrere alla “Best in Class and Trophies”.“Partecipare al concorso con una bottiglia prelevata dalla produzione ordinaria e vincere per il secondo anno consecutivo la medaglia Best in ...

