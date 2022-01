-Ceccarelli | lo scouting della F1 è cambiato

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) L’età media in Formula 1 e non solo si è sensibilmente abbassata, negli ultimi anni. Il rischio di fallire per giovani promesse, è elevatissimo e per questo motivo Riccardo -il fondatore di Formula Medicine ha parlato chiaramente di questo fattore per scongiurarlo. Infatti adottando le giuste strategie e ovviamente con le aspettative corrette da parte dei genitori ci sono margini di miglioramento e salvezza per i talenti in erba che possono così sbocciare. Sarà fondamentale saper distinguere quali sono gli ostacoli da superare per entrare nel giro ProfessionisticoF1. Hamilton indagine Fia: il pilota in attesadecisione Cosa dice la Psicologa F1 Medicine Alice? Un talento si individua riconoscendo nel giovane delle caratteristiche chiave ben precise: la determinazione e l’essere competitivi unito al ...