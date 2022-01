Calciomercato Juve | l’attaccante può arrivare dal Barcellona!

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Novità in arrivo per ildella, un attaccante puòdal Barcellona. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio è Memphis Depay il nome in questione. L’olandese non è indispensabile per Xavi, e potrebbe lasciare la Catalogna 6 mesi dopo il suo arrivo dal Lione. Barcellona, Depay,Il numero 9 blaugrana è stato già proposto allantus in uno scambio che coinvolgeva anche Morata, ma i bianconeri hanno gentilmente declinato l’offerta. Adesso però la situazione è cambiata, l’infortunio di Chiesa potrebbe indurre la ”Vecchia Signora” a virare su Depay come possibile rinforzo. Sempre secondo Di Marzio, laaprirebbe ad un eventuale arrivo dell’ex Lione soltanto con la formula del prestito. Piero Inferrera