Australian Open 2022, Lorenzo Sonego cerca un exploit anche in uno Slam per un ulteriore salto di qualità (Di giovedì 13 gennaio 2022) Ormai ci siamo, manca finalmente davvero poco all’inizio degli Australian Open 2022. La voglia di vedere i tennisti italiani nel primo Slam dell’anno aumenta giorno dopo giorno e tutti iniziano a domandarsi fin dove potranno arrivare i nostri beniamini. Tra i partecipanti azzurri più attesi troviamo anche il 26enne Lorenzo Sonego, che in Australia andrà in cerca del definitivo salto di qualità. Fin qui i migliori risultati in uno Slam per il torinese sono i sedicesimi di finale raggiunti nel Roland Garros del 2020 e a Wimbledon nella scorsa stagione, mentre i più grandi traguardi conquistati agli Australian Open sono i due secondi turni del 2018 e 2021. Per quanto ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 gennaio 2022) Ormai ci siamo, manca finalmente davvero poco all’inizio degli. La voglia di vedere i tennisti italiani nel primodell’anno aumenta giorno dopo giorno e tutti iniziano a domandarsi fin dove potranno arrivare i nostri beniamini. Tra i partecipanti azzurri più attesi troviamoil 26enne, che in Australia andrà indel definitivodi. Fin qui i migliori risultati in unoper il torinese sono i sedicesimi di finale raggiunti nel Roland Garros del 2020 e a Wimbledon nella scorsa stagione, mentre i più grandi traguardi conquistati aglisono i due secondi turni del 2018 e 2021. Per quanto ...

Advertising

FiorinoLuca : Marton #Fucsovics si scaglia contro Novak #Djokovic ??? 'Ci era stato comunicato che per giocare gli Australian Ope… - Eurosport_IT : Bomba dalla Germania: deduzioni e prove digitali di un team di esperti, ed ecco forti sospetti sulla data del test… - Eurosport_IT : ?? La positività di #Djokovic al Covid risale al 16 dicembre 2021 alle ore 20:19. ?? Le sue attività pubbliche nei… - zazoomblog : Australian Open 2022 Lorenzo Sonego cerca un exploit anche in uno Slam per un ulteriore salto di qualità -… - nic6703 : RT @PBerizzi: Il codice-Djokovic: 1) combini un casino 2) te la tiri dicendo che sei riuscito a fregare gli altri perché tu sei tu 3) provi… -