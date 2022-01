Almanacco del 12-01-2022 ore 07 | 30

(Di mercoledì 12 gennaio 2022)del giorno mercoledì 12 gennaio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Giovanna Francesca De Chantal Giovanni che origini ebraiche vuol dire letteralmente dono di Dio pronto proprio per questo anticamente veniva dato ai bambini lungamente attesi con tutte le sue varianti probabilmente il nome più diffuso del mondo il proverbio se l’ape gira gennaio tieni da conto Il Granaio E vabbè sono una pioggia di Liliana Cavani Oliver Martinez Maddalena Corvaglia e Noi pronti a fare gli auguri ai nostri nati di oggi e quindi ho un augurio di buon compleanno lo facciamo a Gianmaria buon compleanno Gianmaria veramente l’augurio di ogni bene salutiamo Manuela Viviana AngelaBuona giornata anche a te Angela e Francesca che ci hanno raggiunto Allora il nostro viaggio nel tempo 12 gennaio del 1985 un’ondata di gelo investe l’Europa facendo registrare molte ...

GROSSETO – Mercoledì 12 gennaio, san Bernardo da Corleone francescano, il sole sorge alle 7.48 e tramonta alle 16.58. Accadeva oggi: 475 – Basilisco è ...1971 – I Sei di Harrisburg: Ii reverendo Philip Berrigan e cinque altri vengono indagati con l'accusa di aver cospirato per rapire Henry Kissinger e far saltare in aria le condotte di riscaldamento di ...