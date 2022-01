21esima giornata Serie A 2021 22 | le designazioni arbitrali

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) L’ Aia ha reso noto i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei Iv ufficiali, dei Var e degli Avar che dirigeranno le gare valide per la/22 in programma tra sabato 15 e lunedì 17 gennaio./22: quali sono le? SAMPDORIA-TORINO sabato 15/1 ore 15.00 Arbitro: Massimi Assistenti: Capaldo-Garzelli Iv: Dionisi Var: Mariani Avar: Longo SALERNITANA-LAZIO sabato 15/1 ore 18.00 Arbitro: Abisso Assistenti: Schirru-Lanotte Iv: Miele G. Var: Nasca Avar: Tegoni JUVENTUS-UDINESE sabato 15/1 ore 20.45 Arbitro: Giua Assistenti: Raspollini-Di Gioia Iv: Fourneau Var: Chiffi Avar: ...

