Violenze in carcere: ottanta detenuti si costituiscono parte civile (Di martedì 11 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSanta Maria Capua Vetere (Ce) – Sono ottanta i detenuti vittime dei pestaggi avvenuti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere il 6 aprile del 2020 che hanno chiesto di costituirsi parte civile nel processo – in fase di udienza preliminare – in cui sono imputati 108 tra agenti della Penitenziaria e funzionari del Dap. Il gup Pasquale D’Angelo deciderà sull’ammissione delle richieste nell’udienza del 25 gennaio prossimo; in quella sede dovrà decidere anche se ammettere la costituzione di parte civile di tre associazioni, del ministero della Giustizia, dell’Asl di Caserta e del garante regionale dei detenuti Samuele Ciambriello, che con le sue denunce ha dato il via all’indagine sulle Violenze commesse nel ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 11 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSanta Maria Capua Vetere (Ce) – Sonovittime dei pestaggi avvenuti neldi Santa Maria Capua Vetere il 6 aprile del 2020 che hanno chiesto di costituirsinel processo – in fase di udienza preliminare – in cui sono imputati 108 tra agenti della Penitenziaria e funzionari del Dap. Il gup Pasquale D’Angelo deciderà sull’ammissione delle richieste nell’udienza del 25 gennaio prossimo; in quella sede dovrà decidere anche se ammettere la costituzione didi tre associazioni, del ministero della Giustizia, dell’Asl di Caserta e del garante regionale deiSamuele Ciambriello, che con le sue denunce ha dato il via all’indagine sullecommesse nel ...

Advertising

anteprima24 : ** Violenze in #Carcere: ottanta #Detenuti si costituiscono parte civile ** - AniKondor : RT @JigginoRuss: Nel famigerato carcere di Santa Maria Capua Vetere continuano senza sosta gli abusi e le violenze contro le persone reclus… - n_nad1a : RT @JigginoRuss: Nel famigerato carcere di Santa Maria Capua Vetere continuano senza sosta gli abusi e le violenze contro le persone reclus… - maxbass82 : RT @JigginoRuss: Nel famigerato carcere di Santa Maria Capua Vetere continuano senza sosta gli abusi e le violenze contro le persone reclus… - corrmezzogiorno : #Napoli Violenze in carcere, via Arenula: «Noi parte civile». Ma il ministero è citato... -