Un successo di luci e magia la prima edizione di Natale in Controluce (Di martedì 11 gennaio 2022) Al Giardino delle Rose di Moncalieri la magia del Natale si è prolungata nel nuovo anno, regalando emozioni fino a domenica sera, 9 gennaio, quando le luci di Natale in Controluce si sono accese per l'ultima volta, con un arrivederci al prossimo dicembre. Moltissimi bambini e famiglie hanno potuto godere della festa colorata allestita sopratutto per loro, con gli eventi organizzati ogni giovedì di dicembre (con appuntamento alle 17). Giocoleria e aqcrobazie di alto profilo, musica con le antiche zampogne e ciaramelle della Mom-Orchestra Multietnica di Moncalieri, merende golose. Ma l'appuntamento più denso di emozioni è stato quello con l'Albero dei Desideri curato da Ludovica Gallo Orsi, nato con lo scopo di far emergere un loro desiderio per Natale, provare a visualizzarlo su piatti ...

