Stefano Feltri getta fango su Berlusconi, Minzolini lo travolge e lo ammutolisce così (video) (Di martedì 11 gennaio 2022) Il Berlusconi “divisivo” è il terreno di scontro tra Augusto Minzolini che travolge Stefano Feltri, incendiando la puntata mattutina di Omnibus su La7. Il tema è quello di sempre e che ci accompagnerà da qui al 24 gennaio. “Il Quirinale e il governo sono due problemi diversi”, inizia il ragionamento il direttore del Giornale entrando nel merito dell’intervento del Cav: “Se Draghi va al Colle, Forza Italia lascerà questa maggioranza”. “Nel momento in cui Silvio Berlusconi o chiunque altro va al Colle – prosegue Minzolini interrogato dalla conduttrice Alessandra Sardoni – ci deve essere qualcuno che in piena pandemia si assuma la responsabilità di aprire una crisi di governo. Ma mi sembra difficile”. Berlusconi, Minzolini a ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 11 gennaio 2022) Il“divisivo” è il terreno di scontro tra Augustoche, incendiando la puntata mattutina di Omnibus su La7. Il tema è quello di sempre e che ci accompagnerà da qui al 24 gennaio. “Il Quirinale e il governo sono due problemi diversi”, inizia il ragionamento il direttore del Giornale entrando nel merito dell’intervento del Cav: “Se Draghi va al Colle, Forza Italia lascerà questa maggioranza”. “Nel momento in cui Silvioo chiunque altro va al Colle – prosegueinterrogato dalla conduttrice Alessandra Sardoni – ci deve essere qualcuno che in piena pandemia si assuma la responsabilità di aprire una crisi di governo. Ma mi sembra difficile”.a ...

