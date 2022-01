Snowboard, PSL Bad Gastein: trionfano gli austriaci Auner e Ulbing. Italia assente per evitare contagi (Di martedì 11 gennaio 2022) Doppietta austriaca nel PSL di Bad Gastein, gara valevole per la Coppa del Mondo 2021-2022 di Snowboard parallelo. A trovare il successo sulla pista austriaca sono gli atleti di casa Arvid Auner e Daniela Ulbing. Assenti tutti gli azzurri, che hanno preferito rinunciare a questa tappa per evitare eventuali contagi in vista di Pechino 2022 e per concentrarsi al meglio sul PGS, specialità olimpica a differenza del PSL. Nella gara maschile è Auner a vincere la Big Final davanti al connazionale Benjamin Karl. Il 24enne austriaco sfrutta un errore di Karl a poche porte dalla fine e conquista la prima vittoria in coppa del Mondo. Gli atleti di casa monopolizzano anche la Small Final con Alexander Payer che sconfigge per sei centesimi Lukas Mathies, mentre non sono ... Leggi su oasport (Di martedì 11 gennaio 2022) Doppietta austriaca nel PSL di Bad, gara valevole per la Coppa del Mondo 2021-2022 diparallelo. A trovare il successo sulla pista austriaca sono gli atleti di casa Arvide Daniela. Assenti tutti gli azzurri, che hanno preferito rinunciare a questa tappa pereventualiin vista di Pechino 2022 e per concentrarsi al meglio sul PGS, specialità olimpica a differenza del PSL. Nella gara maschile èa vincere la Big Final davanti al connazionale Benjamin Karl. Il 24enne austriaco sfrutta un errore di Karl a poche porte dalla fine e conquista la prima vittoria in coppa del Mondo. Gli atleti di casa monopolizzano anche la Small Final con Alexander Payer che sconfigge per sei centesimi Lukas Mathies, mentre non sono ...

Advertising

neveitaliasport : RT @neveitalia: E' dominio austriaco nel PSL di Bad Gastein (senza azzurri al via): trionfano Ulbing e Auner #snowboarding #11Gennaio https… - neveitalia : E' dominio austriaco nel PSL di Bad Gastein (senza azzurri al via): trionfano Ulbing e Auner #snowboarding… - neveitaliasport : RT @neveitalia: Nessun azzurro in gara a Bad Gastein, si pensa ai pass olimpici. Stasera le finali del PSL in Austria #snowboarding #11Genn… - neveitalia : Nessun azzurro in gara a Bad Gastein, si pensa ai pass olimpici. Stasera le finali del PSL in Austria #snowboarding… - zazoomblog : Snowboard Coppa del Mondo PSL Bad Gastein 2022: programma orari tv. Gare infrasettimanali! - #Snowboard #Coppa… -

Ultime Notizie dalla rete : Snowboard PSL Snowboard, l'Italia diserta in massa il PSL di Bad Gastein La trasferta è stata disertata perché i tecnici della squadra tricolore hanno preferito evitare rischi agli atleti legati ad eventuali contagi.

Calendario Sport Invernali oggi: orari 11 gennaio, programma, canali tv, streaming A Bad Gastein (Austria) vi sarà il round di Coppa del Mondo di snowboard, con qualificazioni e fasi finali del PSL maschile/femminile e in cui gli azzurri vorranno mostrare chiari segnali di vitalità. Di seguito il programma completo e come seguirlo in tv : ...

LIVE Snowboard, PSL Bad Gastein 2022 in DIRETTA: l'Italia non partecipa alla gara OA Sport Snowboard, l’Italia diserta in massa il PSL di Bad Gastein Una località amica nella quale ci si aspettava il colpaccio azzurro. Niente di tutto questo, perché la Nazionale italiana di snowboard parallelo non sarà presente oggi nella seconda tappa di PSL per l ...

LIVE Snowboard, PSL Bad Gastein 2022 in DIRETTA: l’Italia non partecipa alla gara CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.35 Cari amici di OA Sport, la nostra Diretta Live non si svolgerà. Il motivo? L'Italia non parteciperà alla gara odierna, che è stata disertata in blocco d ...

La trasferta è stata disertata perché i tecnici della squadra tricolore hanno preferito evitare rischi agli atleti legati ad eventuali contagi.A Bad Gastein (Austria) vi sarà il round di Coppa del Mondo di, con qualificazioni e fasi finali delmaschile/femminile e in cui gli azzurri vorranno mostrare chiari segnali di vitalità. Di seguito il programma completo e come seguirlo in tv : ...Una località amica nella quale ci si aspettava il colpaccio azzurro. Niente di tutto questo, perché la Nazionale italiana di snowboard parallelo non sarà presente oggi nella seconda tappa di PSL per l ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.35 Cari amici di OA Sport, la nostra Diretta Live non si svolgerà. Il motivo? L'Italia non parteciperà alla gara odierna, che è stata disertata in blocco d ...