Sfratti a Roma | Trombetti Pd | “Chiediamo al prefetto Piantedosi di sospenderli per i prossimi 6 mesi Sono 4mila le famiglie in difficoltà”

Leggi su italiasera

(Di martedì 11 gennaio 2022) Per anni, in qualità di Responsabile Casa per il Pd, si è lungamente speso a vantaggio di quanti, nella Capitale, vivono quotidianamente le annoserelative all’elefantiaco ‘problema casa’. Dall’immobilità delle graduatorie, all’emergenza abitativa, dalle occupazioni abusive fino alla vendita degli alloggi abitativi dell’Ater (con i relativi problemi legati al valore catastale), Yurinon si è infatti mai risparmiato, correndo in lungo ed in largo fra sede dell’Ater al Comune., un impegno che lo ha portato alla presidenza della Commissione Patrimonio e Politiche abitative diCapitale Un impegno il suo, ‘premiato’ dall’insediamento della nuova giunta Gualtieri, grazie alla quale ha avuto modo di applicare la sua preziosa esperienza a vantaggio della comunità. Dunque oggi, che occupa ...