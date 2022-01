“Sei dimagrita tanto”. Benedetta Mazza, dieta, palestra e fisico pazzesco per l’ex GF Vip: ?com’è diventata (Di martedì 11 gennaio 2022) “Back to School” spacca. Il nuovo programma di Italia1 condotto da Nicola Savino sta avendo un successo clamoroso. Intervistato per l’occasione dalla stampa specializzata lo stesso conduttore ha ammesso: “È un risultato eclatante. Per noi è stato quasi come vincere una Champions, la vita è fatta anche di queste piccole gioie, ma stiamo pur sempre parlando di un programma televisivo, i problemi sono altri”. Già, ma per chi fa televisione avere ascolti del genere è davvero una grande soddisfazione. Nella prima puntata la trasmissione, che vede tornare sui banchi delle elementari cinque vip, ha totalizzato 1 milione e 912mila spettatori (9,8% di share). In tutto sono previste cinque puntate, stasera martedì 11 gennaio va in onda la seconda. Tanti gli elementi che stanno piacendo al pubblico, a cominciare dai ‘maestrini’: 12 bambini dai 7 agli 11 anni che devono istruire e far studiare ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 11 gennaio 2022) “Back to School” spacca. Il nuovo programma di Italia1 condotto da Nicola Savino sta avendo un successo clamoroso. Intervistato per l’occasione dalla stampa specializzata lo stesso conduttore ha ammesso: “È un risultato eclatante. Per noi è stato quasi come vincere una Champions, la vita è fatta anche di queste piccole gioie, ma stiamo pur sempre parlando di un programma televisivo, i problemi sono altri”. Già, ma per chi fa televisione avere ascolti del genere è davvero una grande soddisfazione. Nella prima puntata la trasmissione, che vede tornare sui banchi delle elementari cinque vip, ha totalizzato 1 milione e 912mila spettatori (9,8% di share). In tutto sono previste cinque puntate, stasera martedì 11 gennaio va in onda la seconda. Tanti gli elementi che stanno piacendo al pubblico, a cominciare dai ‘maestrini’: 12 bambini dai 7 agli 11 anni che devono istruire e far studiare ...

