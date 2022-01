Scuola, studenti delle superiori in piazza a Napoli: “No alla Dad” (Di martedì 11 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – No alla Dad ma un ritorno in classe in sicurezza con tamponi e mascherine Ffp2 gratis. Sono le richieste degli studenti delle scuole superiori di Napoli che oggi si sono dati appuntamento a largo Berlinguer. In piazza alcune decine di studenti di vari istituti superiori e licei. La protesta si è poi spostata in piazza Matteotti, dove c’è la sede della Città metropolitana. Gli studenti definiscono la Dad ”uno strumento alienante e che non può essere applicato in modo massiccio, ma solo come alternativa emergenziale. La Dad – proseguono – ha totalmente eliminato la socialità studentesca ed è distruttiva dal punto di vista psicofisico ed è una misura classista perché ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 11 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– NoDad ma un ritorno in classe in sicurezza con tamponi e mascherine Ffp2 gratis. Sono le richieste degliscuolediche oggi si sono dati appuntamento a largo Berlinguer. Inalcune decine didi vari istitutie licei. La protesta si è poi spostata inMatteotti, dove c’è la sede della Città metropolitana. Glidefiniscono la Dad ”uno strumento alienante e che non può essere applicato in modo massiccio, ma solo come alternativa emergenziale. La Dad – proseguono – ha totalmente eliminato la socialità studentesca ed è distruttiva dal punto di vista psicofisico ed è una misura classista perché ...

