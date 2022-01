Privacy, Csel: "Da dl 139/2021 novità per tutela dei dati particolari" (Di martedì 11 gennaio 2022) Roma, 11 gen. (Adnkronos/Labitalia) - novità per la tutela dei dati particolari, anche di quelli sanitari, che avranno un sacco di titolari autonomi. A prevederlo la revisione del sistema delle fonti del trattamento dei dati personali, introdotta con la legge di conversione del 'decreto capienze' (articolo 9 del decreto legge n. 139/2021, pubblicato in Gazzetta ufficiale lo scorso dicembre), come evidenzia il Centro studi enti locali (Csel) in un dossier elaborato per l'Adnkronos. "Possono infatti essere trattati 'nel rispetto delle finalità istituzionali di ciascuno' dal ministero della Salute, dall'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà, dall'Istituto superiore di sanità, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 gennaio 2022) Roma, 11 gen. (Adnkronos/Labitalia) -per ladei, anche di quelli sanitari, che avranno un sacco di titolari autonomi. A prevederlo la revisione del sistema delle fonti del trattamento deipersonali, introdotta con la legge di conversione del 'decreto capienze' (articolo 9 del decreto legge n. 139/, pubblicato in Gazzetta ufficiale lo scorso dicembre), come evidenzia il Centro studi enti locali () in un dossier elaborato per l'Adnkronos. "Possono infatti essere trattati 'nel rispetto delle finalità istituzionali di ciascuno' dal ministero della Salute, dall'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà, dall'Istituto superiore di sanità, ...

Advertising

TV7Benevento : Privacy, Csel: 'Da dl 139/2021 novità per tutela dei dati particolari'... - StraNotizie : Privacy, Csel: 'Da dl 139/2021 novità per tutela dei dati particolari' - sulsitodisimone : Privacy, Csel: 'Da dl 139/2021 novità per tutela dei dati particolari' - fisco24_info : Privacy, Csel: 'Da dl 139/2021 novità per tutela dei dati particolari': Novità per la tutela dei dati particolari,… -

Ultime Notizie dalla rete : Privacy Csel Privacy, Csel: "Da dl 139/2021 novità per tutela dei dati particolari" Adnkronos Privacy, Csel: "Da dl 139/2021 novità per tutela dei dati particolari" Roma, 11 gen. (Adnkronos/Labitalia) - Novità per la tutela dei dati particolari, anche di quelli sanitari, che avranno un sacco di titolari autonomi. A preveder ...

Roma, 11 gen. (Adnkronos/Labitalia) - Novità per la tutela dei dati particolari, anche di quelli sanitari, che avranno un sacco di titolari autonomi. A preveder ...