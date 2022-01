Oriana Sabatini in Senza veli avvinghiata a Paulo Dybala

Oriana Sabatini in topless avvinghiata a Paulo Dybala (Di martedì 11 gennaio 2022) Brucia la passione tra Oriana Sabatini e Paulo Dybala, che si lasciano immortalare in pose intime bollenti. Si avvinghiano l’uno all’altra nudi fino alla vita e con le labbra che si sfiorano. Entrambi indossano solo i pantaloni: bianchi per la cantante e neri per il calciatore della Juve. Due poli opposti ma che inevitabilmente e irresistibilmente si attraggono. Se l’obiettivo è quello di rubare a Wanda Nara e Mauro Icardi lo scettro di coppia più hot del calcio, hanno preso la strada giusta. Calienti come non mai, Paulo e Oriana mettono in scena tutta la loro passione davanti all’obiettivo di Nicolas Gerardin. Scatti ad alto tasso erotico che non possono lasciare indifferenti, tanto che anche la Nara non resiste e commenta con un “Wow”. Dybala e ... Leggi su blog.libero (Di martedì 11 gennaio 2022) Brucia la passione tra, che si lasciano immortalare in pose intime bollenti. Si avvinghiano l’uno all’altra nudi fino alla vita e con le labbra che si sfiorano. Entrambi indossano solo i pantaloni: bianchi per la cantante e neri per il calciatore della Juve. Due poli opposti ma che inevitabilmente e irresistibilmente si attraggono. Se l’obiettivo è quello di rubare a Wanda Nara e Mauro Icardi lo scettro di coppia più hot del calcio, hanno preso la strada giusta. Calienti come non mai,mettono in scena tutta la loro passione davanti all’obiettivo di Nicolas Gerardin. Scatti ad alto tasso erotico che non possono lasciare indifferenti, tanto che anche la Nara non resiste e commenta con un “Wow”.e ...

