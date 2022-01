Nozze annullate per Serena Rossi

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 11 gennaio 2022) Niente fiori d'arancio per. L'attrice e cantante ha chiarito che non avrebbe sposato - almeno per ora - il suo compagno di lunga data Davide Devenuto, conosciuto ormai parecchi anni fa sul set della soap opera napoletana "Un posto al sole" . La proposta di matrimonio era stata fatta in televisione qualche tempo fa, in diretta a Domenica In davanti a Mara Venier e milioni di telespettatori. Tuttavia, pochi mesi dopo, i preparativi per il matrimonio non erano ancora iniziati. La confessione diSul magazine Di Più TV,ha ammesso di doversi accontentare per ora di matrimoni sul set, come quello dell'ultima fiction della Rai, in cui è la protagonista de La sposa. L'artista napoletana ha raccontato al settimanale: “Per adesso le...