Mosca minaccia i cavi sottomarini, l’allarme della Difesa britannica (Di martedì 11 gennaio 2022) Tra le questioni che tolgono il sonno ai vertici militari occidentali ci sono i cavi sottomarini, su cui viaggia la quasi totalità delle comunicazioni internazionali. “La Russia ha sviluppato la capacità di mettere in pericolo quei cavi sottomarini e potenzialmente sfruttare quei cavi sottomarini”, ha dichiarato al Times l’ammiraglio Sir Tony Radakin 56 anni, 30 nella Royal Navy, da novembre ventiquattresimo Chief of the Defence Staff, cioè a capo delle Forze armate britanniche. È stato lui, da First Sea Lord, cioè numero 1 della Marina di Sua Maestà, a guidare la trasformazione delle unità navali del Regno Unito sancita nel documento strategico Integrated Review pubblicato l’anno scorso e rappresentata a livello militare, diplomatico e industriale dal viaggio verso ... Leggi su formiche (Di martedì 11 gennaio 2022) Tra le questioni che tolgono il sonno ai vertici militari occidentali ci sono i, su cui viaggia la quasi totalità delle comunicazioni internazionali. “La Russia ha sviluppato la capacità di mettere in pericolo queie potenzialmente sfruttare quei”, ha dichiarato al Times l’ammiraglio Sir Tony Radakin 56 anni, 30 nella Royal Navy, da novembre ventiquattresimo Chief of the Defence Staff, cioè a capo delle Forze armate britanniche. È stato lui, da First Sea Lord, cioè numero 1Marina di Sua Maestà, a guidare la trasformazione delle unità navali del Regno Unito sancita nel documento strategico Integrated Review pubblicato l’anno scorso e rappresentata a livello militare, diplomatico e industriale dal viaggio verso ...

Advertising

Linkiesta : RT @FuturaDaprile: #Biden minaccia sanzioni contro la Russia se Mosca dovesse rafforzare la presenza in #Ucraina, ma l'#UE - ancora una vo… - europea_lk : RT @FuturaDaprile: #Biden minaccia sanzioni contro la Russia se Mosca dovesse rafforzare la presenza in #Ucraina, ma l'#UE - ancora una vo… - ManuDagostino : Zio Adolfo 2 la vendetta... 'La Russia avverte gli Stati Uniti di una possibile risposta militare Mosca non ha esc… - InformazioneA : #Russia #Ucraina Il Segretario di Stato #USA ha dichiarato che la #NATO non minaccia #Mosca e che non ha mai ostaco… - FuturaDaprile : #Biden minaccia sanzioni contro la Russia se Mosca dovesse rafforzare la presenza in #Ucraina, ma l'#UE - ancora u… -