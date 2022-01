Morte Sassoli, l’eurodelegazione di FdI: “Era un avversario leale. Lo ricorderemo con affetto” (Di martedì 11 gennaio 2022) La Morte di David Sassoli ha commosso e addolorato anche gli europarlamentari di FdI. “Credevamo in un due diverse idee di Europa, in nome di queste ci siamo divisi e confrontati, pronti ad unirci quando c’erano da difendere democrazia e libertà. Amavi la buona politica e le buone maniere. Di un “avversario” così conserveremo sempre un ricordo affettuoso. Ciao David”. Così su Twitter la delegazione di FdI- ECR al Parlamento europeo composta da: Raffaele Fitto, Carlo Fidanza, Nicola Procaccini, Raffaele Stancanelli, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Vincenzo Sofo e Giuseppe Milazzo. Il cordoglio di Fitto e Legutko Particolaremente commosso anche il ricordo personale del co-presidente italiano di ECR Raffaele Fitto. “Sono molto dispiaciuto della Morte di David Sassoli, un uomo e un politico di grande ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 11 gennaio 2022) Ladi Davidha commosso e addolorato anche gli europarlamentari di FdI. “Credevamo in un due diverse idee di Europa, in nome di queste ci siamo divisi e confrontati, pronti ad unirci quando c’erano da difendere democrazia e libertà. Amavi la buona politica e le buone maniere. Di un “” così conserveremo sempre un ricordo affettuoso. Ciao David”. Così su Twitter la delegazione di FdI- ECR al Parlamento europeo composta da: Raffaele Fitto, Carlo Fidanza, Nicola Procaccini, Raffaele Stancanelli, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Vincenzo Sofo e Giuseppe Milazzo. Il cordoglio di Fitto e Legutko Particolaremente commosso anche il ricordo personale del co-presidente italiano di ECR Raffaele Fitto. “Sono molto dispiaciuto delladi David, un uomo e un politico di grande ...

vonderleyen : Sono profondamente rattristata dalla morte di un grande europeo e italiano. David Sassoli è stato un giornalista a… - GiuseppeConteIT : David Sassoli è stato un giornalista, un politico di grande spessore umano prima che professionale. La sua morte è… - Palazzo_Chigi : Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, esprime cordoglio per la morte di David #Sassoli: uomo delle istituzioni… - MCorreggio : RT @aprimondo: Non credo di essere ancora pronta a commentare la notizia della morte di #Sassoli. Per ora mi limito a un grande GRAZIE. htt… - MatteoSarto1 : Facile e banale dirlo oggi nel giorno della sua morte, ma David #Sassoli sarebbe stato un perfetto… -