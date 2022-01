“Lo ha fatto apposta”: clamoroso Roberta Giusti, c’è stata una vendetta impensabile (Di martedì 11 gennaio 2022) La tronista Roberta Giusti nel giorno della sua scelta si è ritrovata a dover fare i conti con una vendetta durissima ed inaspettata La tronista Roberta Giusti (screenshot Witty)Esplode sui social la polemica dopo l’ultima inaspettata decisione della conduttrice Maria De Filippi. Nel corso dell’ultima puntata andata in onda di Uomini e Donne, lo storico volto Mediaset ha deciso di affrontare la scelta di Roberta Giusti: la tronista ha lasciato lo studio in compagnia di Samuele. TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “L’ha spoilerato a inizio puntata”: bufera su Adriana Volpe, tutto deciso in anticipo Una scelta di cui il pubblico era già a conoscenza grazie alle anticipazioni ma che si aspettava di vedere in onda oggi. La conduttrice ha invece deciso di tagliare ... Leggi su specialmag (Di martedì 11 gennaio 2022) La tronistanel giorno della sua scelta si è ritrovata a dover fare i conti con unadurissima ed inaspettata La tronista(screenshot Witty)Esplode sui social la polemica dopo l’ultima inaspettata decisione della conduttrice Maria De Filippi. Nel corso dell’ultima puntata andata in onda di Uomini e Donne, lo storico volto Mediaset ha deciso di affrontare la scelta di: la tronista ha lasciato lo studio in compagnia di Samuele. TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “L’ha spoilerato a inizio puntata”: bufera su Adriana Volpe, tutto deciso in anticipo Una scelta di cui il pubblico era già a conoscenza grazie alle anticipazioni ma che si aspettava di vedere in onda oggi. La conduttrice ha invece deciso di tagliare ...

Advertising

Giacomobacci2 : RT @HaugeFan: questo ragazzo è fatto apposta per noi, sarebbe semplicemente perfetto nel nostro sistema di gioco, PERFETTO - sis__ss : @MaryDarkArt Infatti l'ha fatto palesemente apposta - _baekhyunvelvet : RT @ggukartist97: Io comunque mi sto lamentando del fatto che è girato dalla parte del braccio non tatuato ma se era girato dalla parte che… - AvinoLoredana : RT @LucianoBarraCar: 2-bis Precisazione: non siamo debitori, avendo attivo CA e PNE positiva, ma SOLO finché non si avranno gli effetti di… - Lm49418369 : @itshoranswagx Credo lo abbiano fatto apposta per fare la clip di loro che fanno pace e farla vedere in puntata o metterla su mediaset play -