La Maserati torna in Formula E (Di martedì 11 gennaio 2022) La Maserati torna in pista e lo farà nel 2023 nel mondiale di Formula E. La scuderia italiana dopo 65 anni di assenza, sarà di nuovo una delle protagoniste in fatto di corse elettriche. Il CEO, Davide Grasso, ha presentato il progetto che si pone come obiettivo quello di far risultare il Tridente, leader nel settore motoristico. Dakar 2022, Tappa 8: Al Attiyah ad un passo dal ritiro La Maserati torna in FE: quali le parole dell'amministratore delegato? Una Maserati che sfreccia in un circuito automobilistico, non si vedeva dal 1958, anno in cui la prima donna pilota, Maria Teresa De Filippis, si è qualificata al Gran Premio di Monaco. Ora, dopo 65 anni, Davide Grasso, amministratore delegato della scuderia, ha annunciato il ritorno in pista nel campionato mondiale di ...

